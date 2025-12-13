WELCOME HOLDINGS AD Aktie
WKN DE: A0X8UN / ISIN: BG1100074084
|
13.12.2025 04:15:20
India: Messi returns to Kolkata to a hero's welcome
Cheering crowds greeted Lionel Messi's arrival in Kolkata on Saturday. The soccer-mad city built a 70-foot-tall statue to mark his visit as well.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!