India Shelter Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

India Shelter Finance hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 11,29 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte India Shelter Finance 8,40 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,69 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 30,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at