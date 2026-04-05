Indian Bank Aktie
WKN DE: A0MMDC / ISIN: INE562A01011
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06.04.2026 01:50:50
Indian bank stocks’ US$95 billion rout may deepen on macro risks
At stake is the outlook for India’s US$4.5 trillion stock market, given banks account for nearly a third of the benchmark indexWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Analysen zu Indian Bank
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