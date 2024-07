Indien und Österreich tauschten sich bei Wirtschaftsforum aus

Im Zuge des Besuchs des indischen Premiers Narendra Modi in Wien hat am Mittwoch in der Hofburg ein österreichisch-indisches Wirtschaftsforum stattgefunden. Neben Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Modi nahmen rund 40 Unternehmensvertreter und auch Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) teil. Welche Unternehmen konkret dabei waren, wurde nicht öffentlich gemacht.

Das Forum habe eine "Plattform für den Austausch von Ideen und die Förderung bilateraler Handelsbeziehungen" geboten, hieß es vom Wirtschaftsministerium zur APA. "Für österreichische Firmen gibt es am indischen Markt viele Möglichkeiten, durch das Forum haben wir die Sichtbarkeit heimischer Unternehmen noch einmal verstärkt.", sagte Kocher laut einer Aussendung.

Für Österreich gewinnt der wirtschaftliche Austausch mit Indien zunehmend an Bedeutung. Mit einem bilateralen Handelsvolumen von rund 2,7 Mrd. Euro im Jahr 2023 zählt das Land zu den wichtigsten Handelspartnern außerhalb der EU. Gemäß Angaben der Österreichischen Nationalbank (OeNB) beliefen sich die österreichischen Direktinvestitionen in Indien Ende 2023 auf 733 Millionen Euro, während indische Direktinvestitionen in Österreich 1,6 Milliarden Euro erreichten. Rund 150 österreichischen Firmen haben Niederlassungen in Indien.

Österreichische Exporte nach Indien steigen kontinuierlich. Der Chef der Industriellenvereinigung (IV) Georg Knill sprach im Vorfeld des Modi-Besuchs von Indien als "Wachstumsmarkt schlechthin".

