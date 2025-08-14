INDUS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

INDUS hat am 12.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte INDUS 0,830 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat INDUS im vergangenen Quartal 434,2 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte INDUS 429,0 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at