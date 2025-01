Industrie weiterhin im Jammertal

Das rezessive Bild in der Industrie hat sich Ende 2024 verfestigt. Der Umsatz im produzierenden Bereich aus Industrie und Bau ist im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8 Prozent eingebrochen, wobei der Sog nach unten aus der Industrie kam, der Bau für sich ein Umsatzplus von 0,3 Prozent zeigte. Zudem ist das Transportaufkommen im vierten Quartal im Periodenvergleich um 8,1 Prozent gesunken, so die Statistik Austria am Mittwoch. Eine Entspannung sei nicht in Sicht.

phs/tpo