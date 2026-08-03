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03.08.2026 06:31:29
Ines präsentierte Quartalsergebnisse
Ines hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,85 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -29,740 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Ines im vergangenen Quartal 8,69 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ines 7,71 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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