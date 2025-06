Infineon-Aktie grün: Infineon punktet mit Chiptechnologie bei Deep-Tech-Startup aus Indien

Mit einer strategischen Partnerschaft baut Infineon seine Präsenz auf dem indischen Markt aus. Dabei werden Produkte von Infineon in unbemannten Luftfahrzeugen wie Drohnen eingesetzt.

• Infineon mit neuer Partnerschaft in Indien• Leistungshalbleiter und Controller-Lösung für unbemannte Luftfahrzeuge• Infineons Markteinführungsstrategie in Indien im Fokus

Infineon verkündete am Mittwoch per Pressemitteilung eine Partnerschaft mit dem indischen Deep-Tech-Startup Reflex Drive. Im Rahmen der Kooperation setzt das Deep-Tech-Startup bei der Entwicklung seiner neuen Generation unbemannter Luftfahrzeuge (UAVs) auf Hochleistungsbauteile von Infineon.

Infineon und Reflex Drive treiben UAV-Innovationen in Indien voran

Reflex Drive habe sich bei der Entwicklung von Motorsteuerungslösungen für seine nächste Drohnen-Generation für Leistungshalbleiter sowie Systemlösungen von Infineon entschieden, heißt es in der Mitteilung. Die Komponenten würden ein verbessertes Wärmemanagement und eine höhere Energieeffizienz bieten und so "eine hohe Leistungsdichte bei kompakter Bauform" ermöglichen. Zusätzlich würden "eine verbesserte Leistung, höhere Zuverlässigkeit und längere Flugzeiten für UAVs ermöglicht" - besonders wichtige Eigenschaften bei diesen Geräten.

"Wir sind überzeugt, dass Drohnen das Potenzial haben, ganze Branchen zu verändern - von der Landwirtschaft bis zur Logistik. Mit den Bauteilen von Infineon können wir diese Transformation an vorderster Front mitgestalten", wird Reflex Drive-Gründer Amrit Singh in der Pressemitteilung zitiert.

Infineon baut Marktpräsenz in Indien aus

Das indische Depp-Tech-Startup habe "seine innovativen Technologien, die durch Infineon-Systeme ermöglicht werden, bereits auf bedeutenden internationalen Branchenveranstaltungen präsentiert", wird Nenad Belancic, Global Application Manager Robotics and Drones bei Infineon, in der Pressemitteilung zitiert. Reflex Drive habe sich außerdem bereits durch Luftfahrtzertifizierungen bei zahlreichen Kunden etabliert. Die Zusammenarbeit leiste daher einen wichtigen Beitrag zu Infineons Markteinführungsstrategie in Indien und stärke Infineons Präsenz vor Ort, heißt es weiter.

Indien stellt mit seinem wachsenden Technologie-Bedarf einen wichtigen Markt für Infineon dar. Die Integration der Infineon-Komponenten in die Systeme von Reflex Drive eröffnet daher neue Wachstumschancen für beide Partner.

Die Infineon-Aktie hatte den XETRA-Handel am Mittwoch mit einem Plus von 4,21 Prozent bei 35,81 Euro beendet. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeigt sich der Anteilsschein am Donnerstag zeitweise 0,50 Prozent fester bei 35,92 Euro.

Redaktion finanzen.at