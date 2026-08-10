Inflations-Schock oder neue Rallye? Die entscheidende Börsenwoche

Nach der kräftigen Erholung an der Wall Street und neuen Rekordständen startet die Börse in eine Woche, die zur echten Bewährungsprobe für die aktuelle Rallye werden könnte. Der schwächere US-Arbeitsmarktbericht hat die Sorgen vor einer schnellen weiteren Zinserhöhung der Fed zunächst deutlich gedämpft und insbesondere Technologie- und KI-Aktien wieder nach oben getrieben. Doch jetzt wartet der nächste große Belastungstest: Am Mittwoch stehen die US-Verbraucherpreise für Juli auf dem Programm. Nach zuletzt 3,5 Prozent Inflation könnte bereits eine kleine Überraschung darüber entscheiden, ob die Zinshoffnungen Bestand haben – oder ob die Renditen wieder steigen und vor allem hoch bewertete Nasdaq-Aktien unter Druck geraten. Gleichzeitig bleiben DAX und die europäischen Aktienmärkte nahe ihrer Rekordstände spannend, während der Ölpreis und die weiterhin unsichere Lage rund um den Iran und die Straße von Hormus jederzeit für zusätzliche Volatilität sorgen können.

Und der Mittwoch ist nur der Anfang: Am Donnerstag folgen die US-Erzeugerpreise, am Freitag die Einzelhandelsumsätze, sodass Anleger innerhalb weniger Tage ein deutlich klareres Bild über Inflation, Konsum und den weiteren Kurs der US-Notenbank erhalten könnten. Gleichzeitig liefert die Berichtssaison noch einmal jede Menge Zündstoff – vor allem für die derzeit heiß gehandelten KI-, Halbleiter- und Space-Aktien. Bereits am Montag meldet Rocket Lab seine Quartalszahlen, am Dienstag folgen mit Super Micro Computer und CoreWeave zwei der spannendsten Unternehmen rund um den KI-Infrastrukturboom. Am Mittwoch steht Cisco im Mittelpunkt, bevor am Donnerstag mit Applied Materials einer der wichtigsten Ausrüster der globalen Halbleiterindustrie seine Zahlen präsentiert. Damit treffen ausgerechnet in einer entscheidenden Inflationswoche gleich mehrere mögliche Kurstreiber für Nasdaq, KI- und Chipaktien aufeinander.

Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir die wichtigsten Termine und aktuellen News ein und analysieren, ob die Rekordjagd bei DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq weitergehen kann – oder ob nach der jüngsten Rallye eine neue Korrektur droht. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen wichtige Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

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Termin: Montag, 10.08.2026 10:30 Uhr





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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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