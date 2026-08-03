Information Development gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Information Development hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,88 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Information Development 18,51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,65 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 9,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at