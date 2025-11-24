ING Group Aktie
WKN: 881111 / ISIN: NL0000303600
|
24.11.2025 08:00:00
ING Group completes two risk sharing transactions
ING Group today announced the successful completion of two significant risk transfer (SRT) transactions, marking the inaugural SRTs for ING Wholesale Banking. These transactions provide us with first-loss protection on diversified portfolios of corporate loans with a total notional exposure of €10.5 billion.Weiter zum vollständigen Artikel bei ING Groep N.V.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu ING Groupmehr Nachrichten
Analysen zu ING Groupmehr Analysen
