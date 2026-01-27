Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegte sich am Montag seitwärts.

Der ATX notierte zum Handelsbeginn wenig verändert und bewegte sich anschließend zunächst in einer engen Handelsspanne um die Nulllinie herum. Im weiteren Verlauf konnte er sich jedoch in die Gewinnzone absetzen, behielt letztlich jedoch nur ein marginales Plus von 0,11 Prozent bei 5.525,07 Punkten bei.

International lag der Fokus auf Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland, das enttäuschte. Der Index war gegenüber dem Vormonat unverändert. Experten hatten mit einer Stimmungsaufhellung gerechnet. Am Nachmittag hielt außerdem OeNB-Generalgouverneur Martin Kocher eine Rede bei der EZB.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte etwas höher.

Der DAX hat die Montagssitzung minimal leichter bei 24.890,30 Einheiten begonnen und bewegte sich auch im weiteren Verlauf leicht im Minus. Am Nachmittag konnte er ins Plus steigen und gewann letztlich 0,13 Prozent auf 24.933,08 Punkte.

Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentieren die ersten beiden DAX-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart freundlich.

Der Dow Jones nahm den Handel minimal fester auf und kletterte anschließend weiter in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,64 Prozent stärker bei 49.412,40 Punkten.

Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und zog im Verlauf noch weiter an. Sein Schlussstand: 23.601,36 Zähler (+0,43 Prozent).

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger dürfte jedoch die Frage nach dem nächsten Fed-Chef sein. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:51 Uhr) einen Gewinn von 0,72 Prozent bei 53.263,71 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,70 Prozent auf 4.157,34 Einheiten.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,32 Prozent auf 27.119,69 Stellen zu.

Teilnehmer sprechen auch von Positionierungen im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger Zahlen aus dem US-Technologiesektor. So werden im Wochenverlauf unter anderem Microsoft, Meta, Texas Instruments und Apple ihre Ergebnisse vermelden. Daneben wird auch auf die Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank gewartet. Hier wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Zinsniveaus gerechnet. Im Fokus des Marktes stehen daher die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX