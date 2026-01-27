Heizölpreis

66,84
USD
-1,05
-1,56 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Geändert am: 27.01.2026 07:17:29

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.

AUSTRIA

Die Wiener Börse bewegte sich am Montag seitwärts.

Der ATX notierte zum Handelsbeginn wenig verändert und bewegte sich anschließend zunächst in einer engen Handelsspanne um die Nulllinie herum. Im weiteren Verlauf konnte er sich jedoch in die Gewinnzone absetzen, behielt letztlich jedoch nur ein marginales Plus von 0,11 Prozent bei 5.525,07 Punkten bei.

International lag der Fokus auf Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland, das enttäuschte. Der Index war gegenüber dem Vormonat unverändert. Experten hatten mit einer Stimmungsaufhellung gerechnet. Am Nachmittag hielt außerdem OeNB-Generalgouverneur Martin Kocher eine Rede bei der EZB.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt notierte etwas höher.

Der DAX hat die Montagssitzung minimal leichter bei 24.890,30 Einheiten begonnen und bewegte sich auch im weiteren Verlauf leicht im Minus. Am Nachmittag konnte er ins Plus steigen und gewann letztlich 0,13 Prozent auf 24.933,08 Punkte.

Die neue Woche steht im Zeichen der Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Mit der Deutschen Bank und SAP präsentieren die ersten beiden DAX-Mitglieder ihre Bilanzen. In den USA werden die Resultate unter anderem von Microsoft, Tesla und Apple erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend auf der Agenda.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart freundlich.

Der Dow Jones nahm den Handel minimal fester auf und kletterte anschließend weiter in die Gewinnzone. Er verabschiedete sich 0,64 Prozent stärker bei 49.412,40 Punkten.
Der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und zog im Verlauf noch weiter an. Sein Schlussstand: 23.601,36 Zähler (+0,43 Prozent).

In dieser Woche steht unter anderem die Zinsentscheidung der Notenbank Fed am Mittwoch auf der Agenda. Die Fed wird die Leitzinsen zwar aller Voraussicht nach unverändert belassen. Viel wichtiger dürfte jedoch die Frage nach dem nächsten Fed-Chef sein. Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Als Nachfolger von Powell gehandelt werden unter anderem Rick Rieder, Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, und der frühere Notenbanker Kevin Warsh.

ASIEN

Die Börsen in Asien weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:51 Uhr) einen Gewinn von 0,72 Prozent bei 53.263,71 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,70 Prozent auf 4.157,34 Einheiten.

In Hongkong legt der Hang Seng um 1,32 Prozent auf 27.119,69 Stellen zu.

Teilnehmer sprechen auch von Positionierungen im Vorfeld der Bekanntgabe wichtiger Zahlen aus dem US-Technologiesektor. So werden im Wochenverlauf unter anderem Microsoft, Meta, Texas Instruments und Apple ihre Ergebnisse vermelden. Daneben wird auch auf die Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank gewartet. Hier wird mehrheitlich mit einer Bestätigung des Zinsniveaus gerechnet. Im Fokus des Marktes stehen daher die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
27.01.26 1PM PLC / Quartalszahlen
27.01.26 1st Colonial Bancorp Inc / Quartalszahlen
27.01.26 Aar Shyam India Investment Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
27.01.26 Aditya Vision Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
27.01.26 AGF Management Ltd. (B) Non-Voting / Quartalszahlen
27.01.26 Agro Tech Foods Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
27.01.26 Alleima AB Registered Shs / Quartalszahlen
27.01.26 American Airlines Group Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Sh / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
27.01.26 Corporate Service Price Index (YoY)
27.01.26 Consumer Confidence
27.01.26 BRC Shop Price Index (YoY)
27.01.26 National Australia Bank's Business Conditions
27.01.26 National Australia Bank's Business Confidence
27.01.26 Credit Card Spending (YoY)
27.01.26 Arbeitslosenquote
27.01.26 Industrievertrauen
27.01.26 Verbraucherzuversicht
27.01.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
27.01.26 Erzeugerpreisindex ( Monat )
27.01.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
27.01.26 Handelsbilanz ( Monat )
27.01.26 Verbrauchervertrauen
27.01.26 Arbeitslosenquote
27.01.26 M2 Geldmenge
27.01.26 Arbeitslosenquote ( Monat )
27.01.26 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
27.01.26 Handelsbilanz, USD
27.01.26 Trade Balance, $
27.01.26 Medio-Inflation
27.01.26 MNB Zinssatzentscheidung
27.01.26 ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt
27.01.26 Redbook Index (Jahr)
27.01.26 Immobilienpreisindex (Monat)
27.01.26 S&P/Case-Shiller Hauspreisindex (Jahr)
27.01.26 Verbrauchervertrauen
27.01.26 Richmond Fed Produktionsindex
27.01.26 Exporte
27.01.26 Importe
27.01.26 EZB-Präsidentin Lagarde spricht
27.01.26 EZB-Mitglied Nagel spricht
27.01.26 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
27.01.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand
27.01.26 Die Zinssatzentscheidung der chilenischen Zentralbank

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 3 195,11 49,49 1,57
Baumwolle 0,63 0,17
Bleipreis 2 008,85 17,20 0,86
Dieselpreis Benzin 1,70 0,00 -0,24
EEX Strompreis Phelix DE 89,50 -2,30 -2,51
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 6,70 -0,10 -1,49
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 5 085,24 74,33 1,48
Haferpreis 2,99 -0,08
Heizölpreis 66,84 -1,06 -1,56
Holzpreis 599,00 4,00 0,67
Kaffeepreis 3,56 0,05 1,37
Kakaopreis 3 067,00 65,00 2,17
Kohlepreis 99,00 0,05 0,05
Kupferpreis 13 194,85 274,50 2,12
Lebendrindpreis 2,36 0,01 0,48
Mageres Schwein Preis 0,88 -0,06
Maispreis 4,29 0,01 0,12
Mastrindpreis 3,67 0,02 0,52
Milchpreis 14,71 -0,01 -0,07
Naphthapreis (European) 517,93 -0,81 -0,16
Nickelpreis 18 500,00 -129,00 -0,69
Orangensaftpreis 2,19 0,02 0,80
Palladiumpreis 1 999,50 -154,00 -7,15
Palmölpreis 4 172,00 51,00 1,24
Platinpreis 2 712,00 -180,00 -6,22
Rapspreis 482,00 -0,25 -0,05
Reispreis 10,93 -0,01 -0,09
Silberpreis 109,80 5,87 5,65
Sojabohnenmehlpreis 293,60 -0,70 -0,24
Sojabohnenpreis 10,63 0,02 0,14
Sojabohnenölpreis 0,54 0,11
Super Benzin 1,74 -0,01 -0,29
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 188,88 -0,13 -0,07
Zinkpreis 3 328,65 107,75 3,35
Zinnpreis 55 003,50 463,50 0,85
Zuckerpreis 0,15 0,41
Ölpreis (Brent) 65,35 -0,34 -0,52
Ölpreis (WTI) 60,45 -0,18 -0,30

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 933,08 0,13%
Dow Jones 49 412,40 0,64%
NASDAQ Comp. 23 601,36 0,43%
S&P 500 6 950,23 0,50%
NIKKEI 225 53 333,54 0,85%
Hang Seng 26 765,52 0,06%
ATX 5 525,07 0,11%
Shanghai Composite 4 132,61 -0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen