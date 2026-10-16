INGS präsentierte Quartalsergebnisse

INGS lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 19,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,43 Milliarden JPY gegenüber 2,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 154,66 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei INGS ein Gewinn pro Aktie von 110,25 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 9,35 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at