Inner Mongolia Yili Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Inner Mongolia Yili Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,93 CNY. Im letzten Jahr hatte Inner Mongolia Yili Industrial einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,40 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 29,13 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,135 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 29,52 Milliarden CNY prognostiziert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Inner Mongolia Yili Industrial 125,45 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 122,43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,64 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 127,68 Milliarden CNY belaufen.

