Innovex International, Inc. Reveals Fall In Q3 Profit, But Beats Estimates
(RTTNews) - Innovex International, Inc. (INVX) reported a profit for third quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $39.22 million, or $0.57 per share. This compares with $82.58 million, or $1.99 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.29 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 58.1% to $240.0 million from $151.81 million last year.
Innovex International, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.22 Mln. vs. $82.58 Mln. last year. -EPS: $0.57 vs. $1.99 last year. -Revenue: $240.0 Mln vs. $151.81 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $235 - $245 Mln
