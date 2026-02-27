Innoviz Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Innoviz Technologies lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 12,7 Millionen USD gegenüber 6,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Innoviz Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,570 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Innoviz Technologies 55,09 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 126,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,27 Millionen USD erwirtschaftet worden.

