Innovotech: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Innovotech gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,3 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 188,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at