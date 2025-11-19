Karman Holdings Aktie

Insider Sells $7 Million in Karman Stock Amid 100% Rally and Record Earnings

Michael Willis, the chief financial officer of California-based Karman Holdings Inc. (NYSE:KRMN), executed an open-market sale of 115,000 shares of the aerospace and defense company on Monday, according to a regulatory filing.The transaction value is based on the weighted average purchase price ($58.63); the post-transaction value is based on Wednesday prices.How does the size of this transaction compare to Willis Michael’s prior disposition activity?This 115,000-share sale is the largest open-market transaction executed by Willis' in the past year. He also sold 100,000 shares in July and 72,727 shares in February. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
