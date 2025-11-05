Installed Building Products, Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - Installed Building Products, Inc. (IBP) revealed a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.

The company's bottom line totaled $74.40 million, or $2.74 per share. This compares with $68.60 million, or $2.44 per share, last year.

Excluding items, Installed Building Products, Inc. reported adjusted earnings of $86.40 million or $3.18 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $2.76 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 2.3% to $778.20 million from $760.60 million last year.

Installed Building Products, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $74.40 Mln. vs. $68.60 Mln. last year. -EPS: $2.74 vs. $2.44 last year. -Revenue: $778.20 Mln vs. $760.60 Mln last year.