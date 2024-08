Institution for a Global Society zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Institution for a Global Society lud am 13.08.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Institution for a Global Society vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -30,860 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Institution for a Global Society im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 108,2 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 81,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at