Intapp Aktie
WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097
|
28.10.2026 13:17:02
Intapp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its first-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Intapp (NASDAQ:INTA) made Intapp Celeste, its core artificial intelligence platform, generally available across all target industries. The move accelerates cloud adoption and expands subscription revenue as professional services firms modernize business operations.
Among the things management said, three quotes stand out.
Management launched Intapp Celeste, an artificial intelligence platform for firm operations, into general availability during the quarter. Demand grew fast across target markets because managing partners prioritize enterprisewide governance for automated workflows.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intapp Inc Registered Shs
|
26.10.26
|Ausblick: Intapp gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Intapp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Intapp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Intapp Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intapp Inc Registered Shs
|42,95
|-8,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.