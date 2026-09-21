Intapp Aktie
WKN DE: A3CTLE / ISIN: US45827U1097
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21.09.2026 14:37:01
Intapp CEO John Hall Sells 3,000 Shares
John T. Hall, Chief Executive Officer of Intapp, Inc. (NASDAQ:INTA), sold 3,000 shares of common stock on Sept. 14, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($37.93); post-transaction value based on Sept. 14, 2026, market close ($37.98).
Intapp operates as a specialized enterprise software provider with a market capitalization of $2.8 billion, serving institutional clients in the professional services sector through its AI-enhanced platform solutions.
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