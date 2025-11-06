Intapp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intapp äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,18 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 139,0 Millionen USD – ein Plus von 17,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Intapp 118,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at