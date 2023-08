Interactive Brokers führt den Handel mit Bruchteilsaktien in kanadischen Aktien und ETFs ein

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Einführung des Handels mit Bruchteilsaktien für kanadische Aktien und ETFs bekannt. Kunden von Interactive Brokers können jetzt Bruchteilsaktien aller an der Toronto Stock Exchange und an der CBOE Canada aufgelisteten Aktien und ETFs kaufen und verkaufen, sowie geeignete US-amerikanische und europäische Aktien und ETFs.

Bruchteilsaktien gewähren Anlegern eine einfache Möglichkeit, ein ausgewogenes Portfolio zu errichten und unabhängig vom Aktienkurs in Aktien zu investieren. Mit Bruchteilsaktien können Anleger ihre Investitionen auf mehr Aktien verteilen, um ein besser diversifiziertes Portfolio zu erhalten, und kleine Barguthaben schnell einsetzen, um die potenziellen Erträge zu maximieren.

"Der Handel mit Bruchteilsaktien ist nach wie vor eine einfache und kostengünstige Möglichkeit für Anleger jeder Ebene, ihr Portfolio aufzubauen oder zu ergänzen", sagte Steve Sanders, EVP of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers. "Der Handel mit Bruchteilsaktien ist bei US-amerikanischen und europäischen Aktien und ETFs sehr beliebt, und wir freuen uns, unser Angebot auf kanadische Aktien auszuweiten."

Für den Handel mit zulässigen kanadischen Bruchteilsaktien können Kunden eine Cash-Quantity-Order verwenden, mit der sie Aufträge über einen bestimmten Barbetrag erteilen können. Bruchteilsaktien werden automatisch gekauft oder verkauft, wenn der Barbetrag nicht mit einer ganzen Anzahl von Aktien übereinstimmt.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten ihren Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unsere Kunden mit einer einzigartig ausgefeilten Plattform für die Verwaltung ihrer Anlageportfolios auszustatten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Zum sechsten Mal in Folge hat Barron's Interactive Brokers mit 5 von 5 Sternen in seinem Best Online Brokers Review vom 9. Juni 2023 auf Platz 1 gesetzt.

