Interactive Brokers führt Overnight-Handelszeiten für US-amerikanische ETFs ein

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter und globaler elektronischer Broker, gab heute die Einführung der Overnight Trading Hours auf dem IBKR Eos ATS ("IBEOS") bekannt. Kunden können nun 23½ Stunden am Tag, fünf Tage die Woche mit ausgewählten US-amerikanischen ETFs handeln. Interactive Brokers ermöglicht es seinen Kunden so, sofort auf marktbewegende Nachrichten zu reagieren und zu nahezu jeder Zeit bequem zu handeln. Die Overnight Trading Hours auf IBEOS kommen auch den asiatischen Kunden von Interactive Brokers zugute, die Zugang zu den US-Aktienmärkten während ihres Handelstages wünschen.

"Globale Investoren müssen auf marktbewegende Nachrichten reagieren können, wann immer diese eintreten, nicht nur während der regulären US-amerikanischen Handelszeiten", so Steve Sanders, EVP of Marketing and Product Development bei Interactive Brokers. "Mit den Overnight Trading Hours auf IBEOS bieten wir unseren privaten und institutionellen Kunden eine größere Flexibilität, wann sie handeln wollen, und sie können rund um die Uhr von Investitionsmöglichkeiten profitieren."

Interactive Brokers bietet Overnight Trading auf IBEOS mit den folgenden 24 weit verbreiteten US-amerikanischen ETFs an: FXI, SPY, EEM, GLD, SLV, DIA, UNG, TLT, IWM, QQQ, USO, SH, RWM, PSQ, AGG, DOG, EWA, EFA, EWJ, IJH, VTI, XLF, XLE und XLK. Die Overnight Trading Hours auf IBEOS dauern von 8:00 pm ET bis 3:30 am ET, wobei die erste Session der Woche am Sonntag um 8:00 pm ET beginnt und die letzte Session der Woche am Freitag um 3:30 am ET endet. Alle während der Overnight Trading Hours getätigten Abschlüsse werden planmäßig abgewickelt, als ob sie während der nächsten regulären Handelszeit für US-Aktien stattgefunden hätten.

Alle Kunden mit einer Zulassung für den Handel mit US-amerikanischen Aktien haben Zugang zum Overnight Trading auf der IBEOS und können die Vorteile mehrerer Ordertypen und kostenloser Overnight-Marktdaten nutzen.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige vereinheitlichte Plattform für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Im fünften Jahr in Folge hat Barron's Interactive Brokers in seinem Best Online Brokers Review vom 25. März 2022 mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 gesetzt.

