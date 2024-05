Interactive Brokers lanciert Daily Options auf den CAC 40® Index

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat heute die Verfügbarkeit von Daily Options auf den CAC 40® Index bekannt gegeben und damit die robuste Produktpalette von Interactive Brokers weiter ausgebaut. Daily Options auf den CAC 40® Index bieten erfahrenen Anlegern eine weitere Möglichkeit, kurzfristige Handelsstrategien umzusetzen und das Engagement am französischen Aktienmarkt zu steuern.

Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers, kommentierte die Einführung: "Wir freuen uns, Daily Options auf den CAC 40® Index anbieten zu können, die es unseren Kunden ermöglichen, das Risiko auszugleichen und ihre Portfolios als Reaktion auf Marktbewegungen schnell anzupassen. Wir bei Interactive Brokers sind bestrebt, unsere Kunden mit einer Reihe von Produkten auszustatten, um globale Chancen zu finden, und dieses neue Angebot unterstreicht unser Engagement, Händlern umfassende Produktlösungen anzubieten."

Daily Options auf den CAC 40® Index entsprechen der wachsenden Nachfrage von institutionellen und privaten Anlegern nach Optionen mit täglichem Verfall. Diese Optionen bieten eine einzigartige Gelegenheit, kurzfristige Handelsstrategien mit potenziell niedrigeren Kosten zu verfolgen, da sie einen kürzeren Zeitrahmen haben und somit einen geringeren Zeitwert.

Zu den wichtigsten Vorteilen für Optionshändler bei Interactive Brokers gehören:

Umfassendes Angebot: Zugang zu den Optionsmärkten weltweit, einschließlich wichtiger Indizes wie dem CAC 40®, sowie Aktien, Anleihen, Fonds und mehr.

Fortschrittliche Tools: Hochmoderne Handelsplattformen, die algorithmische Handelsoptionen, Risikomanagement-Tools und Marktscanner bieten, die Ihnen helfen, Handelschancen zu erkennen.

Konkurrenzfähige Preisgestaltung: Niedrige Ausführungskosten, die die Rentabilität des Hochfrequenzhandels mit Optionen erheblich beeinflussen können.

Schulung und Unterstützung: Umfangreiche Ressourcen, darunter Webinare, Kurse und Tutorials, die sowohl auf Anfänger als auch auf erfahrene Optionshändler zugeschnitten sind.

Interactive Brokers ist seit langem für seine fortschrittliche Handelstechnologie und seine breite Produktpalette bekannt, die Händlern einen effizienten Zugang zu den globalen Märkten ermöglicht. Die Einführung von Daily Options auf den CAC 40® Index steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, sein Produktangebot kontinuierlich zu verbessern und die Handelsstrategien seiner globalen Kunden zu unterstützen.

Weitere Informationen zu allen Produkten, die Interactive Brokers anbietet, finden Sie auf unserer Website:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden: https://www.interactivebrokers.com/en/whyib/global_access.php

Kanada: https://www.interactivebrokers.ca/en/whyib/global_access.php

Vereinigtes Königreich: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/whyib/global_access.php

Europa: https://www.interactivebrokers.ie/en/whyib/global_access.php

Hongkong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/whyib/global_access.php

Singapur: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/whyib/global_access.php

Australien: https://www.interactivebrokers.com.au/en/whyib/global_access.php

Japan: https://www.interactivebrokers.co.jp/en/whyib/global_access.php

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten ihren Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unsere Kunden mit einer einzigartig ausgefeilten Plattform für die Verwaltung ihrer Anlageportfolios auszustatten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Zum sechsten Mal in Folge hat Barron's Interactive Brokers mit 5 von 5 Sternen in seinem Best Online Brokers Review vom 9. Juni 2023 auf Platz 1 gesetzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

