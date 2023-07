Interactive Brokers lanciert Dashboard für Wertpapierleihe

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, globaler elektronischer Broker, hat heute die Einführung des Securities Lending Dashboard bekannt gegeben, das Kunden dabei unterstützt, Leerverkaufsaktivitäten für bestimmte Wertpapiere zu bewerten und Handelsentscheidungen zu treffen. Das neue Securities Lending Dashboard ermöglicht anspruchsvollen privaten und institutionellen Anlegern wie Hedge-Fonds, einen umfangreicheren Datenbestand zu Wertpapierleihgeschäften und wichtigen Metriken einzusehen. Das Dashboard ergänzt das Securities Loan Borrow (SLB)-System von Interactive Brokers, ein vollständig elektronisches und umsetzbares Self-Service-Programm, mit dem Kunden kostenlos nach Aktien suchen können, die auf der Plattform von Interactive Brokers für Leerverkäufe verfügbar sind.

IBKR's Securities Lending Dashboard (Graphic: Business Wire)

Die neuen Daten zur Wertpapierleihe, die von Orbisa bereitgestellt werden, umfassen Informationen zu Wertpapieren, die in Nordamerika, Europa und Asien gehandelt werden, und stehen allen Kunden von Interactive Brokers über den Fundamentals Explorer auf der Trader Workstation-Plattform zur Verfügung. Kunden können nun sowohl das Securities Lending Dashboard als auch das bestehende Securities Loan Borrow-System nutzen, um Informationen wie Menge, Anzahl der Wertpapierverleiher und aktuelle indikative Leihsätze für Wertpapiere auf Basis der IBKR-Kundenbestände abzurufen.

"Interactive Brokers ist weiterhin führend bei der Transparenz im Wertpapierleihe-Markt", so Milan Galik, Chief Executive Officer bei Interactive Brokers. "Das neue Securities Lending Dashboard ist ein einfaches Instrument für anspruchsvolle Händler und Hedge-Fonds-Kunden, die potenzielle Leerverkaufsmöglichkeiten analysieren wollen. Ab sofort können unsere Kunden auf einen umfangreicheren Datensatz zugreifen, um ihre Short-Trade-Ideen zu bewerten und unser Securities Loan Borrow-System zur Identifizierung von Short-Titeln zu verwenden."

Mit dem neuen Securities Lending Dashboard können Kunden eine Momentaufnahme der Daten des Wertpapierleihe-Marktes betrachten und zusätzliche Marktinformationen abrufen:

Nutzung: Eine Kennzahl für Angebot und Nachfrage auf dem Wertpapierleihe-Markt, das die ausgeliehene Menge (aktiv ausgeliehene Aktien) im Verhältnis zur Bestandsmenge (zur Ausleihe verfügbare Aktien) misst

Ausleihvolumen: Ein Wert, der angibt, wie viele Kreditnehmer aktiv Aktien ausleihen

Verleihvolumen: Ein Wert, der angibt, wie viele Kreditgeber aktiv Aktien verleihen

Durchschnittliche Laufzeit: Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit aller Leihgeschäfte in Kalendertagen

Kunden können auch zwei Aktien auswählen und die Leerverkaufsdaten über verschiedene Datumsbereiche hinweg vergleichen.

Zusätzlich ist ein Premium-Abonnement erhältlich, das folgende Daten bietet:

Indikator für Leerverkaufsinteresse: Eine Kennzahl für die geliehenen Aktien im Vergleich zu den an Börsen handelbaren Aktien

Leihmenge: Die Anzahl der aktiv verliehenen Aktien

Leihwert: Der Wert der aktiv verliehenen Aktien

Tage bis zur Deckung: Eine Schätzung, wie lange es dauern würde, eine Leerverkaufsposition zu schließen, basierend auf dem Vergleich des ausgeliehenen Bestandes mit den jüngsten Handelsvolumina. Je höher diese Zahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen "Short Squeeze"

Weitere Informationen über das Securities Lending Dashboard von Interactive Brokers finden Sie hier:

die von IB LLC bedient werden: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Kanada: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Großbritannien: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Westeuropa: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Mitteleuropa: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Hongkong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Singapur: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Australien: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Indien: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/securities-lending-dashboard.php

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige vereinheitlichte Plattform für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Im sechsten Jahr in Folge hat Barron‘s Interactive Brokers in seinem Best Online Brokers Review vom 9. Juni 2023 mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 gesetzt.

