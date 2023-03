Interactive Brokers lanciert neu gestaltete IBKR Campus Website um Investoren weltweit zu befähigen

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Börsenmakler, hat heute seine neu gestalteteIBKR Campus Website lanciert, mit der er Investoren jeder Stufe einen umfangreichen Satz kostenloser Bildungsressourcen bietet. IBKR Campus schließt Kurse, Webinars, Podcasts und Marktkommentare ein, um Investoren dabei zu helfen, etwas über den Wertpapierhandel, Finanzmärkte und die Handels-Tools von Interactive Brokers zu lernen.

Das neu gestaltete IBKR Campus ist benutzerfreundlich und ermöglicht es Investoren, ganz einfach das zu finden, was sie benötigen. Neulinge im Investitionsgeschäft ebenso wie erfahrene Trader finden hier Informationen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihren Investitionshorizont zu erweitern. Angefangen von kostenlosen Online-Kursen über die Konzepte und Tools des Finanzhandels bis zu Lektionen und Quiz' über die Handels-Tools von Interactive Brokers können alle Investoren diese Ressourcen nutzen, um bessere Investoren zu werden. IBKR Campus enthält auch Kommentare von Steve Sosnick, dem leitenden Strategen bei Interactive Brokers, und José Torres, dem Senior Economist bei Interactive Brokers, bei denen sie Themen besprechen, die sich auf die Märkte und die Weltwirtschaft auswirken.

Steve Sanders, EVP für Marketing und Produktentwicklung bei Interactive Brokers, betonte die Bedeutung der (Fort-) Bildung für IBKR und sagte: "Bildung bildet den Kern von Interactive Brokers, und wir sind fest davon überzeugt, dass Wissen der Schlüssel zum erfolgreichen Investieren ist. Mit der benutzerfreundlichen Website IBKR Campus befähigen wir Investoren weltweit dazu, sich über Marktereignisse zu informieren, ihr Verständnis für die Märkte zu vertiefen und ihre Fähigkeiten ständig weiterzuentwickeln."

IBKR Campus Services stehen kostenlos sowohl Kunden als auch Nichtkunden weltweit zur Verfügung. Die vollständige Palette der Ressourcen von IBKR Campus finden Sie unter https://ibkrcampus.com/

Traders’ Academy: Investoren können auf kostenlose Lernmodule zugreifen, die sie in dem von ihnen gewünschten Tempo mit IBKRs Handels-Tools vertraut machen. Neulinge können sich die Schulungen über Wertpapierhandel ansehen, während erfahrenere Interessierte etwas über den Optionshandel lernen können.

Traders’ Insight: Investoren können marktbezogene Artikel, Videos und Podcasts ansehen, mit aktuellen Informationen über den Finanzmarkt und wirtschaftliche Ereignisse aus aller Welt. Mit Marktkommentaren von führenden Finanzinstitutionen sowie von den Experten von Interactive Brokers gibt es tägliche Einblicke in die Katalysten, die einen Einfluss aus Wertpapierklassen und Märkte in aller Welt haben.

IBKR Quant: Diese Artikel, die ebenso beliebt bei Finanzmathematikstudenten wie bei Markttradern sind, die die Computerleistung nutzen, werden von Programmierern und Entwicklern im Quant-Raum genutzt, um Programmierern mit präzisen und umsetzbaren code-basierten Informationen zu helfen.

IBKR Podcasts: Investoren können Interviews und Episoden mit Führungskräften und Forschern von prominenten Finanzdienstunternehmen anhören, bei denen Themen untersucht werden, die sich auf die Märkte und den Wertpapierhandel auswirken, einschließlich eines kürzlich aufgenommenen Podcasts, bei dem Steve Sosnick und José Torres die Asuswirkung der Geldpolitik und kürzlich stattgefundener Datenfreigaben diskutieren: Blaues Auge für Anleihenbullen bereitet Wertpapierhändlern Kopfschmerzen

IBKR Webinars: Beitragende erkunden wöchentlich marktbezogene Themen, wie Optionshandel, Rohstoffe, ETFs, Volatilität und mehr.

Glossar für Wertpapierhändler: Hier können Investoren nach Begriffen und Definitionen mit Bezug zu Handel und Investitionen suchen, von Produkten und Auftragsarten zu spezifischen Informationen über Interactive Brokers' Plattformen. Das Glossar bietet auch Vorschläge für verwandte Begriffe und Links.

Trading-Labor für Studenten: Eine kostenlose Online-Ressource für Ausbilder, die Finanzen und Informatik im Klassenraum mit realen Handelserfahrungen würzen wollen. Die Studenten erhalten ein Papier-Handelskonto und können mit Produkten aus allen Wertpapierklassen handeln. Der Kontowert schwankt, als würden die Geschäfte im echten Markt ausgeführt.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Konzerngesellschaften von Interactive Brokers bieten rund um die Uhr eine automatische Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen in mehr als 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen, von einer einzelnen einheitlichen Plattform für Kunden in aller Welt. Wir unterstützen individuelle Investoren, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Börsenmakler. Unsere vier Jahrzehnte währende Konzentration auf Technologie und Automation hat es uns ermöglicht, unseren Kunden eine einziartige, ausgeklügelte Plattform für die Verwaltung ihrer Investitionsportfolios zu bieten. Wir bemühen uns, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Forschungseinrichtungen und Investitionsprodukte bereitzustellen, die alle nur wenig oder gar nicht kosten, so dass unsere Kunden höhere Renditen erzielen können. Im fünften Jahr in Folge platzierte Barron Interactive Brokers auf Platz 1 mit 5 von 5 Sternen bei Review der besten Online-Börsemakler vom 25. März 2022.

