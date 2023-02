Interactive Brokers präsentiert neue Funktion, die Kunden hilft, noch bessere Ausführungspreise bei US-Optionsgeschäften zu erzielen

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, globaler elektronischer Broker, meldete heute die Einführung seiner neuen Order Destination IBUSOPT. Vor dem Hintergrund der starken Zunahme des Optionshandels für Privatanleger hat Interactive Brokers diese neue Order Destination eingeführt, um seinen privaten und institutionellen Kunden bessere Ausführungspreise bei ihren Optionstransaktionen zu ermöglichen.

IBUSOPT, eine neue Order Destination für US-Aktien- und Indexoptionen, soll Kunden die Möglichkeit bieten, mit dem auf IBKR SmartRouted™ basierenden Order-Flow zu interagieren und ihre Order zwischen dem National Best Bid/Offer (NBBO) auszuführen. Die Destination IBUSOPT hilft Händlern bei einer effizienteren und effektiveren Ausführung der Ordergeschäfte und trägt zu einer besseren Ausführung bei, indem Händler durch die Unterstützung verschiedener Order-Arten mehr Kontrolle über ihre Geschäfte erhalten.

Auf IBUSOPT basierende Order warten auf eine gegenläufige Order eines anderen IB-Kunden und werden dem Markt nicht angezeigt.

Mit der Order-Art IBUSOPT-Pegged-to-Midpoint können Kunden ihre Order mit dem Midpoint der Geld-Brief-Spanne koppeln, die Order wird also zum Midpoint des NBBO (höchstes Gebot und niedrigstes Gebot) ausgeführt. Diese Order-Art hilft Händlern, bessere Preise zu erzielen, da sie die Geld-Brief-Spanne nicht bezahlen müssen.

Die auf IBUSOPT-Pegged-to-Best basierende Order ermöglicht es Kunden, ihre Order zu koppeln und um einen Tick mit dem besten auf dem Markt verfügbaren Geld- oder Briefkurs zu konkurrieren. Händler, die diese Order-Art verwenden, wollen sicherstellen, dass ihre Order unabhängig von den Marktbedingungen zu den günstigsten Preisen ausgeführt wird.

IBUSOPT ist für alle Kunden von Interactive Brokers, darunter Privatanleger, fortgeschrittene Händler, Finanzberater, Hedgefonds und weitere institutionelle Kunden, verfügbar. Die Destination steht auf der fortschrittlichen Handelsplattform Trader Workstation zur Verfügung und bietet ein nahtloses und effizientes Handelserlebnis.

"Wir freuen uns sehr über den Start von IBUSOPT, der jüngsten Ergänzung unserer hochmodernen Handelstechnologie", sagte Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers. "Vor dem Hintergrund der starken Zunahme des Optionshandels für Privatanleger glauben wir, dass diese neue Order Destination unseren Kunden helfen wird, bessere Ausführungspreise für ihre US-Optionsgeschäfte zu erzielen, und wir sind zuversichtlich, dass es ein wertvolles Instrument sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Anleger sein wird. Wir möchten diese Order-Art in naher Zukunft ausdehnen, um Regionen von Ausübungspreisen mit einer One-Cancels-All-Funktion einzubeziehen."

Weitere Informationen zu IBUSOPT finden Sie unter https://www.interactivebrokers.com/en/trading/orders/ibusopt-destination.php

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige vereinheitlichte Plattform für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Im fünften Jahr in Folge hat Barron's Interactive Brokers in seinem Best Online Brokers Review vom 25. März 2022 mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 gesetzt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230130005665/de/