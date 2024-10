Interactive Brokers und SNB Capital ermöglichen Investoren Zugang zur Saudi Exchange

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, und SNB Capital, der führende Broker an der Saudi Exchange und größte Investmentbank im Königreich Saudi-Arabien, haben eine Zusammenarbeit angekündigt, die berechtigten internationalen Investoren den Zugang zur Saudi Exchange über die Interactive Brokers-Plattform ermöglichen wird.

Mit dieser bahnbrechenden Allianz ist Interactive Brokers der erste globale Broker, der es ausländischen Investoren ermöglicht, an der Saudi Exchange notierte Wertpapiere direkt zu besitzen und zu handeln. Kunden von Interactive Brokers können nun neben globalen Aktien, Optionen, Futures, Anleihen, Fonds und mehr über eine einzige einheitliche Plattform in saudische Aktien investieren.

Die Zusammenarbeit wurde heute im Rahmen einer Glockenläutungszeremonie an der Saudi Exchange in Riad in Anwesenheit von Loai Bafaqeeh, Leiter der Wertpapierabteilung von SNB Capital, und James Bradie, Senior Executive Officer von IBKR für das neue Büro von Interactive Brokers im Dubai International Finance Center, begonnen.

Die Saudi Exchange gehört zu den zehn größten Aktienmärkten unter den 72 Mitgliedern der World Federation of Exchanges und ist der dominierende Markt im Golf-Kooperationsrat (GCC) mit über 415 börsennotierten Wertpapieren in 22 Sektoren, die eine vielseitige und vielfältige Landschaft börsennotierter Wertpapiere bieten Kunden von Interactive Brokers können ihre Anlageportfolios diversifizieren und erweitern, indem sie saudische Aktien, Immobilieninvestmentfonds (REITs) und börsengehandelte Fonds (ETFs) in ihr Portfolio aufnehmen, die an der größten Börse des Nahen Ostens gehandelt werden, und so ihre Investitionsmöglichkeiten erweitern.

"Wir freuen uns, mit SNB Capital zusammenzuarbeiten und Anlegern die Möglichkeit zu geben, zusätzlich zu unserem bereits umfangreichen Angebot an globalen Produkten und Märkten kostengünstig mit saudischen Aktien zu handeln", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers.

Saudi-Arabien, die größte Volkswirtschaft gemessen am BIP und der führende Kapitalmarkt im Nahen Osten, durchläuft derzeit einen bedeutenden sozialen und wirtschaftlichen Wandel im Rahmen seiner übergreifenden nationalen Strategie, der Saudi Vision 2030, die darauf abzielt, eine bereits diversifizierte, zugängliche und wettbewerbsfähige Wirtschaft weiterzuentwickeln.

"Unsere Zusammenarbeit mit Interactive Brokers ist eine Erweiterung unserer Rolle als nationaler Champion Saudi-Arabiens und steht in perfekter Übereinstimmung mit unseren strategischen Zielen, die zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele des Financial Sector Development Program (FSDP) von Saudi Vision 2030 beitragen: die Entwicklung eines fortschrittlichen Finanzmarktes und die Bereitstellung einer effektiven Investitionsplattform mit einer diversifizierten Investorenbasis", sagte Rashed Sharif, Chief Executive Officer von SNB Capital.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Tochtergesellschaften der Interactive Brokers Group bieten automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen und Devisen rund um die Uhr auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen, von einer einzigen einheitlichen Plattform aus für Kunden weltweit. Wir betreuen Privatanleger, Hedgefonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Durch unseren vier Jahrzehnte währenden Fokus auf Technologie und Automatisierung konnten wir unseren Kunden eine einzigartig ausgefeilte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios zur Verfügung stellen Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise und Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Recherchemöglichkeiten und Anlageprodukte zu geringen oder keinen Kosten zur Verfügung zu stellen, um ihnen die Erzielung überdurchschnittlicher Renditen zu ermöglichen. Interactive Brokers hat sich durchweg Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

Über SNB Capital:

SNB Capital Company, ein von der Capital Market Authority (CMA) lizenziertes Unternehmen, ist eine führende regionale Finanzinstitution mit fundierter Branchenexpertise in fünf Geschäftsbereichen: Vermögensverwaltung, Anlageverwaltung, Wertpapiere, Investmentbanking und Principal Investments. SNB Capital ist der größte Vermögensverwalter in Saudi-Arabien mit einem verwalteten Vermögen von 260 Milliarden SAR (69,3 Milliarden USD) (Stand: März 2024). SNB Capital (DIFC) Limited ist im DIFC ansässig und wird von der DFSA als aufsichtsrechtliche Finanzinstitution der Kategorie 3A reguliert, die auf die Vermögensverwaltung alternativer Vermögenswerte spezialisiert ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alahlicapital.com. Folgen Sie SNB Capital auf Twitter @Capital_SNB

