Interactive Brokers weitet seinen Overnight-Handel auf über 10.000 US-Aktien und ETFs aus

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, kündigte jetzt die Ausweitung seines Angebots "Overnight Trading Hours" an, in dem nun über 10.000 US-Aktien und ETFs gelistet sind. Interactive Brokers war einer der ersten Broker, der den Overnight-Handel mit US-Aktien und ETFs eingeführt hat. Das erweiterte Angebot ermöglicht es den Kunden nun, eine noch breitere Palette von US-Aktien fast 24 Stunden am Tag und an fünf Tagen in der Woche zu handeln. Damit haben die Kunden nun die Möglichkeit, mehr US-Aktien und ETFs zu handeln, wann immer es ihnen passt, und Kunden in Asien und Europa können eine noch größere Auswahl an US-Aktien während der lokalen Marktzeiten handeln. Als Ergänzung zur Overnight-Trading-Liquidität, die vom Alternative Trading System (ATS) IBEOS von Interactive Brokers bereitgestellt wird, ist Interactive Brokers nun an das Blue Ocean ATS angeschlossen.

"Der Overnight-Handel ist ein wichtiger Service, der unseren Kunden dabei hilft, zeitnahe Trading-Entscheidungen zu treffen und Anlagechancen rund um die Uhr wahrzunehmen”, sagte Milan Galik, Chief Executive Officer bei Interactive Brokers. "Durch die Ausweitung des Overnight-Handels auf Tausende von US-Aktien und ETFs haben unsere weltweiten Kunden jetzt eine größere Auswahl, was und wann sie fast jederzeit handeln können. Wenn Kunden eine Order per Overnight-Trading platzieren, leitet die Technologie IB SmartRoutingSM sie automatisch an den optimalen Overnight-Trading-Zielort weiter.”

Durch die regulären Handelszeiten, die verlängerten Öffnungszeiten und die Overnight Trading Hours von Interactive Brokers können die Kunden fast 24 Stunden am Tag und fünf Tage die Woche mit in Frage kommenden US-Aktien und ETFs handeln. Overnight-Handelstransaktionen sind von 20:00 Uhr bis 3:50 Uhr (US-Ostküstenzeit) möglich, wobei die erste Sitzung der Woche am Sonntag um 20:00 Uhr beginnt und die letzte Sitzung am Freitag um 3:50 Uhr US-Ostküstenzeit endet. Alle Abschlüsse, die zwischen 20:00 Uhr und 12:00 Uhr US-Ostküstenzeit getätigt werden, werden am folgenden Handelstag verbucht.

Brian Hyndman, CEO von Blue Ocean Technologies, fügte hinzu: "Interactive Brokers ist für uns der perfekte Broker, weil das Unternehmen global aufgestellt ist und sich für den Marktzugang für Investoren weltweit einsetzt. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Interactive Brokers, die es uns ermöglicht, Anlegern den Handel an den US-Märkten unabhängig von ihrer Zeitzone zu ermöglichen.”

USA und Länder, die von IB LLC betreut werden: https://www.interactivebrokers.com/en/trading/us-overnight-trading.php

Kanada: https://www.interactivebrokers.ca/en/trading/us-overnight-trading.php

Vereinigtes Königreich: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/trading/us-overnight-trading.php

Westeuropa: https://www.interactivebrokers.ie/en/trading/etf-overnight-trading.php

Mitteleuropa: https://www.interactivebrokers.hu/en/trading/us-overnight-trading.php

Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/trading/us-overnight-trading.php

Singapur: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/trading/us-overnight-trading.php

Australien: https://www.interactivebrokers.com.au/en/trading/us-overnight-trading.php

Indien: https://www.interactivebrokers.co.in/en/trading/us-overnight-trading.php

