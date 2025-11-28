Interbud-Lublin präsentierte Quartalsergebnisse

Interbud-Lublin präsentierte am 26.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Interbud-Lublin hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,5 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1766,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at