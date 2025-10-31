People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
31.10.2025 14:00:13
Interest Rates Are Falling. Why Are People Still Buying Money Market Funds?
The Federal Reserve’s rate cut will reduce investor returns, yet money market funds remain a good deal, our columnist says.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!