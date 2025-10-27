Minerals Corporation Aktie

Minerals Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541856 / ISIN: AU000000MSC6

27.10.2025 11:00:00

Interested in Rare Earth and Critical Minerals Stocks? You Might Consider Buying This ETF

There are good reasons to want to invest in critical minerals and rare-earth elements, which are a subset of critical minerals. Demand for these substances -- which are considered vital to the United States' economic and national security interests -- should continue to increase. (There are 50 minerals on the U.S. critical minerals list, and 54 on a draft for an updated list, and there are 17 rare-earth elements.) These substances are needed in the manufacturing of many high-growth, advanced technologies, including semiconductors, electric vehicles (EVs), and renewable energy, and by the defense industry.The U.S. does not have a dependable supply chain for these minerals, which are largely mined and processed in China. And China has banned or restricted the export of some of these minerals to the U.S. So, the U.S. government is spending some big bucks to develop a more dependable critical minerals supply chain.
Es ist ein Fehler aufgetreten!

