International General Insurance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

International General Insurance hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,750 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat International General Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 128,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at