International Land Alliance legte Quartalsergebnis vor

International Land Alliance äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at