Interne Lösung: Richemont bestimmt neuen Chef für Cartier - Richemont-Aktie dennoch tiefer

Wie der Luxusgüterkonzern mitteilte, hat er Louis Ferla zum 1. September an die Spitze des Schmuckherstellers berufen. Ferla führt seit 2017 den ebenfalls zu Richemont gehörenden Luxusuhrenhersteller Vacheron Constantin. Er folgt auf Cyrille Vigneron, der sich nach acht Jahren von dem Posten zurückzieht.

An der SIX in der Schweiz verliert die Richemont-Aktie zeitweise 0,57 Prozent auf 139,75 CHF.

ZÜRICH (Dow Jones)