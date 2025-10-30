AOL Aktie
WKN DE: A0YECX / ISIN: US00184X1054
|
30.10.2025 17:56:00
Internetpionier: Bending Spoons aus Italien übernimmt jetzt auch AOL
Die Einkaufstour von Bending Spoons geht weiter, das italienische Unternehmen kauft jetzt auch AOL. Übernommen werden die Website und der Mail-Provider.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
