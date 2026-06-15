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15.06.2026 06:31:29
INTLOOP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
INTLOOP hat am 12.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 33,28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 30,02 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat INTLOOP 10,59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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