Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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13.10.2026 15:14:01

Intuit vs. Oracle: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors often choose between established tech giants like Intuit (NASDAQ:INTU) and Oracle (NYSE:ORCL) when seeking growth and stability. Both companies are currently navigating a rapidly changing digital landscape for enterprise software.

Intuit focuses on personal finance and small business tools like TurboTax and QuickBooks, which help users manage taxes and accounting. Oracle provides heavy-duty infrastructure and cloud applications for massive global organizations. They are being compared as top tech stocks that dominate their respective niches while expanding into advanced artificial intelligence services.

Intuit operates primarily as a global financial technology platform for consumers and small businesses. Its business model relies on a suite of tools including TurboTax and QuickBooks that manage complex financial tasks for roughly 93 million customers. The company distributes its products through major third-party platforms such as Apple and maintains commercial agreements with numerous financial institutions.

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