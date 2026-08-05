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05.08.2026 06:31:29
InvenTrust Properties präsentierte Quartalsergebnisse
InvenTrust Properties hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD gegenüber 1,23 USD im Vorjahresquartal.
InvenTrust Properties hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 73,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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