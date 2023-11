Investieren und Traden mit Saisonalitäten – Von den Grundlagen zu konkreten Set-ups

Dieser Artikel legt den Schwerpunkt auf saisonale Effekte, auch Saisonalitäten oder Markteffekte genannt. Erweitern Sie Ihr Wissen um eine neuen Dimension für verbesserte Handelsentscheidungen. Für aktive Trader und passive Anleger werden Lösungen geboten!

Jahresendrallye: Mythos oder Realität?

Entdecken Sie in blitzschnellen 5 Minuten die heißesten saisonalen Trends für die kommenden Tage. Unser Menü: Aktien, Indizes, Rohstoffe. Unsere Expertinnen entschlüsseln mit dem Seasonax Screener saisonale Muster und setzen diese in der Praxis mit WH SelfInvest Trading-Plattformen um. Bon Appétit! Immer 11:00 bis 11:05 an folgenden Tagen:

Dienstag, 28. November 2023

Donnerstag 07. Dezember 2023

Donnerstag 14. Dezember 2023

Donnerstag 11. Januar 2024

Donnerstag 25. Januar 2024





Jahresendrallye: Mythos oder Realität?

Dienstag, 28. November - Steht die Börse vor einem Aufschwung zum Jahresende? Dieses dynamische Webinar beleuchtet die Realität der Jahresendrallye.

Kurz und prägnant analysieren Iris Heinen und Tea Muratovic Marktzyklen und geben Ihnen praktische Einblicke und Strategien, um das Jahr an der Börse stark abzuschließen!

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



