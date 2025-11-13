Alibaba Aktie
WKN DE: A117ME / ISIN: US01609W1027
|
13.11.2025 06:00:11
Investment firm backed by Alibaba co-founder raises first buyout fund
Blue Pool Capital has set a $750mn target as it expands into external asset managementWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
