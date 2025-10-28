SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
28.10.2025 13:02:06
Investment Manager Expands QQQ Position, According to Latest SEC Filing
On October 20, 2025, McElhenny Sheffield Capital Management, LLC disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission filing that it bought 7,685 shares of Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ), an estimated trade of $4.40 million.According to an SEC filing dated October 20, 2025, The firm increased its stake in Invesco QQQ Trust, Series 1 by 7,685 shares during the quarter. The transaction totaled $4.40 million. The fund reported holding 96,167 shares at quarter-end, valued at $57.74 million.The fund increased its QQQ stake, which now accounts for 13.68% of its reportable assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
