Grocery Outlet Aktie

Grocery Outlet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.11.2025 23:11:53

Investor Dumps $10.9 Million in Grocery Outlet Stock as Shares Continue Multi-Year Downtrend

On November 14, Stadium Capital Management disclosed a complete exit from Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO), reducing its position by 877,860 shares in an estimated $10.9 million change.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing published November 14, Stadium Capital Management sold out of Grocery Outlet Holding during the third quarter. The fund had previously reported holding 877,860 shares in the prior period and now reports a zero-share position. The estimated transaction value, based on quarterly average prices, was $10.9 million.The complete exit brings the position from 10% of the fund’s AUM as of the previous quarter to zero as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grocery Outlet Holding Corp Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Grocery Outlet Holding Corp Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs 11,13 1,46% Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 48
29.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
29.11.25 November 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen