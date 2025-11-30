Grocery Outlet Aktie
WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014
|
30.11.2025 23:11:53
Investor Dumps $10.9 Million in Grocery Outlet Stock as Shares Continue Multi-Year Downtrend
On November 14, Stadium Capital Management disclosed a complete exit from Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ:GO), reducing its position by 877,860 shares in an estimated $10.9 million change.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing published November 14, Stadium Capital Management sold out of Grocery Outlet Holding during the third quarter. The fund had previously reported holding 877,860 shares in the prior period and now reports a zero-share position. The estimated transaction value, based on quarterly average prices, was $10.9 million.The complete exit brings the position from 10% of the fund’s AUM as of the previous quarter to zero as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
