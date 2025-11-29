Frontier Aktie

ISIN: JP3829500002

Investor Exits $3.4 Million Frontier Communications Stake as Verizon Deal's Potential Closure Looms

New York City-based Anchorage Capital Advisors fully exited its position in Frontier Communications Parent, Inc. (NASDAQ:FYBR) during the third quarter, a transaction reflecting an estimated $3.4 million change, per an SEC filing on November 14.According to an Securities and Exchange Commission (SEC) filing on November 14, Anchorage Capital Advisors reported selling its entire stake of 93,562 shares in Frontier Communications Parent (NASDAQ:FYBR). The estimated value of the transaction is $3.4 million based on the quarterly average price.The fund's remaining top holdings as of the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Verizon Inc. 35,36 -0,04% Verizon Inc.

