28.10.2025 02:34:06
Investor Exits $5.5 Million Perpetua Resources Stake Amid Stock's 150% Rally
On Thursday, Brazil-based JGP Global Gestao de Recursos disclosed that it liquidated its entire stake in Perpetua Resources (NASDAQ:PPTA), selling 450,000 shares for an estimated $5.5 million, according to an SEC Form 13F for the period ended September 30.JGP Global Gestao de Recursos disclosed in an SEC filing released Thursday that it sold its entire 450,000-share position in Perpetua Resources. The estimated trade value, based on average quarterly prices, was approximately $5.5 million.
