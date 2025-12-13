Winners Aktie

Winners für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US97478A1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.12.2025 14:30:00

Investors are dumping stock-market winners and buying almost everything else. Why that’s a good sign.

The latest Fed rate cut is reigniting a “rotation trade” out of trendy AI-linked names. It is a sign investors are feeling more confident about the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Winners Inc Registered Shsmehr Nachrichten