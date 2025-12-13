Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
|
13.12.2025 14:30:00
Investors are dumping stock-market winners and buying almost everything else. Why that’s a good sign.
The latest Fed rate cut is reigniting a “rotation trade” out of trendy AI-linked names. It is a sign investors are feeling more confident about the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
