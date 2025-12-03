Roku Aktie

Roku für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023

03.12.2025 17:52:00

Investors Will Want to Watch ROKU Stock in 2026

If you're channel surfing through stocks to consider buying heading into 2026, Roku (NASDAQ: ROKU) might surprise you. The streaming services stock is trading 32% higher in 2025, doubling the market average. Zoom out, and the enthusiasm starts to buffer. Roku stock declined in three of the four previous years. Like many stocks that became early pandemic plays, Roku isn't anywhere close to the all-time highs it reached in 2021.However, you're not here for a history lesson. You want to see if Roku can keep this year's winning streak going into next year. The outlook is refreshingly promising, so take a closer look at what investors should be watching when it comes to Roku in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
20:50 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen nur wenig bewegt -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendieren derweil seitwärts. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

