WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
17.11.2025 09:47:00
IOEMA: Deutschland soll wieder per Unterseekabel angeschlossen werden
Ein Unterseekabel namens IOEMA soll Nordsee-Anrainerstaaten verbinden. Sicherheit und hohe Datenraten stehen im Fokus, um digitale Infrastruktur zu schützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
